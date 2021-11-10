Altınordu’nun yıldızı İnce Alman liginde oynayacak

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, öz kaynaklarından yetiştirdiği bir yıldızını daha direkt Avrupa'ya gönderdi. Kırmızı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekibi Armina Bielefeld'e transfer oldu. İzmir ekibi daha önce de altyapısından yetiştirdiği Çağlar Söyüncü'yü yine direkt Almanya temsilcisi Freiburg'a göndermişti. Bielefeld, Ümit Milli Takım'da da forma giyen Burak İnce'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

ARABİ: BİR YILDIZ ALDIK

ALMAN Kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld Kulübü, Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. BURAK İnce, Ocak 2022'de 18 yaşını doldurduktan sonra resmen Alman kulübünün sporcusu olacak. Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada "Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce'yi kadromuza kattık. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık" diye konuştu.