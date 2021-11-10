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Haberler Spor Çiğli Belediye fark yarattı

Çiğli Belediye fark yarattı

İzmir temsilcisi evinde oynadığı karşılaşmada Torbalıspor’u yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Çiğli Belediye fark yarattı

10.11.2021

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta sezona deplasmanda 3-1'lik Salihli Belediyespor galibiyeti ile başlayan Çiğli Belediyespor, ligin 2. haftasında evinde Torbalıspor'u 5-1 yendi. Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Uğur, Oğuz, Halil Yekta, Atakan, Orhun Kaan, Kerim, Doğaç, Batuhan, Bartu, Egecan ve Taner ilk on biriyle çıktı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Bartu'nun golü ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, bu golden 2 dakika sonra 22. dakikada Yakup'un golüne engel olamadı: 1-1. İlk yarı uzatmalarında Kerim'in golü ile bir daha öne geçen Çiğli Belediyespor, soyunma odasına da 2-1 önde gitti.

TARAFTAR BAYRAM ETTİ
İkinci yarıda etkili olan kırmızı- siyahlılar 57'de Taner, 83'de İzzet Enes ve 86'da Doğukan'ın golleri farka gitti ve sahadan 5-1'lik galibiyet ile ayrılarak taraftarına bayram yaşattı, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Çiğli Belediyespor ligin 3. haftasında pazar günü saat 14.00'te şampiyonluk adayı Aliağa FK'ya konuk olacak.

■ SERVET SARUN

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