Çiğli Belediye fark yarattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta sezona deplasmanda 3-1'lik Salihli Belediyespor galibiyeti ile başlayan Çiğli Belediyespor, ligin 2. haftasında evinde Torbalıspor'u 5-1 yendi. Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Uğur, Oğuz, Halil Yekta, Atakan, Orhun Kaan, Kerim, Doğaç, Batuhan, Bartu, Egecan ve Taner ilk on biriyle çıktı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Bartu'nun golü ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, bu golden 2 dakika sonra 22. dakikada Yakup'un golüne engel olamadı: 1-1. İlk yarı uzatmalarında Kerim'in golü ile bir daha öne geçen Çiğli Belediyespor, soyunma odasına da 2-1 önde gitti.

TARAFTAR BAYRAM ETTİ

İkinci yarıda etkili olan kırmızı- siyahlılar 57'de Taner, 83'de İzzet Enes ve 86'da Doğukan'ın golleri farka gitti ve sahadan 5-1'lik galibiyet ile ayrılarak taraftarına bayram yaşattı, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Çiğli Belediyespor ligin 3. haftasında pazar günü saat 14.00'te şampiyonluk adayı Aliağa FK'ya konuk olacak.

■ SERVET SARUN