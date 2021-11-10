İzmirspor fırtına gibi

İzmir'in 98 yıllık köklü kulübü İzmirspor, yeni sezona iyi başladı. 12 sezondur amatör kümede yer alan ve profesyonel lige dönmeye çalışan lacivert-beyazlılar, Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta oynadığı iki maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını kanıtladı. Sezona 3-0'lık Torbalıspor galibiyetiyle başlayan Şimşekler, geçen hafta evinde oynadığı karşılaşmada da güçlü rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Yeşilyurt Sahası'nda oynanan maçın tek golünü 90+4. dakikada Ali Helvacı attı. İzmirspor puanını 6'ya çıkararak averajla lider Çiğli Belediyespor'un ardından ikinci sırada yer aldı. Sezonun ilk maçında Sivaslı Belediyespor'u 7-0 yenen Aliağa Futbol Kulübü ise 3 puanda kaldı.
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