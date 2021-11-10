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İzmirspor fırtına gibi

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden lacivert-beyazlılar Torbalı’nın ardından geçen hafta da Aliağa FK’yı tek golle geçerek şampiyonluk iddiasını kanıtladı

İzmirspor fırtına gibi

10.11.2021

İzmir'in 98 yıllık köklü kulübü İzmirspor, yeni sezona iyi başladı. 12 sezondur amatör kümede yer alan ve profesyonel lige dönmeye çalışan lacivert-beyazlılar, Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta oynadığı iki maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını kanıtladı. Sezona 3-0'lık Torbalıspor galibiyetiyle başlayan Şimşekler, geçen hafta evinde oynadığı karşılaşmada da güçlü rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Yeşilyurt Sahası'nda oynanan maçın tek golünü 90+4. dakikada Ali Helvacı attı. İzmirspor puanını 6'ya çıkararak averajla lider Çiğli Belediyespor'un ardından ikinci sırada yer aldı. Sezonun ilk maçında Sivaslı Belediyespor'u 7-0 yenen Aliağa Futbol Kulübü ise 3 puanda kaldı.
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