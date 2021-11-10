Manisa Futbol’da Orgill’e para cezası

SPOR Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'da, Samsunspor maçında rakibine tokat atıp kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Jamaikalı golcü Dever Orgill'e yönetim para cezası kesmeye hazırlanıyor. Mücadelenin 67. dakikasında gördüğü kırmızı kartla kritik mücadelede uzatmalarla birlikte 30 dakika takımının 10 kişi oynamasına neden olan tecrübeli oyuncu, yaptığı hareket nedeniyle ceza alacak. Siyah-beyazlı yönetim, disiplinsiz haraketleri nedeniyle Jamaikalı oyuncu Orgill'e uyarı da yapacak. 9 maçta banko oynayan ve 734 dakika sahada kalan Orgill, 3 gol kaydetti.

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