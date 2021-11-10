  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa Futbol’da Orgill’e para cezası

Manisa Futbol’da Orgill’e para cezası

Manisa Futbol’da Orgill’e para cezası

10.11.2021

SPOR Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'da, Samsunspor maçında rakibine tokat atıp kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Jamaikalı golcü Dever Orgill'e yönetim para cezası kesmeye hazırlanıyor. Mücadelenin 67. dakikasında gördüğü kırmızı kartla kritik mücadelede uzatmalarla birlikte 30 dakika takımının 10 kişi oynamasına neden olan tecrübeli oyuncu, yaptığı hareket nedeniyle ceza alacak. Siyah-beyazlı yönetim, disiplinsiz haraketleri nedeniyle Jamaikalı oyuncu Orgill'e uyarı da yapacak. 9 maçta banko oynayan ve 734 dakika sahada kalan Orgill, 3 gol kaydetti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa Futbol’da Orgill’e para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.