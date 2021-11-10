Manisaspor’dan iyi başlangıç

BAL 9. Bölge 2. Grup'ta ilk haftayı bay takım olarak geçiren Manisaspor, 2. haftada Uşak deplasmanında Sivaslı Belediyespor'u 1-0 mağlup etti, sezona iyi başladı. Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden ve yaşadığı sorunlar nedeniyle amatöre kadar düşen Tarzan, Recep'in 57. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK