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Haberler Spor Manisaspor’dan iyi başlangıç

Manisaspor’dan iyi başlangıç

Manisaspor’dan iyi başlangıç

10.11.2021

BAL 9. Bölge 2. Grup'ta ilk haftayı bay takım olarak geçiren Manisaspor, 2. haftada Uşak deplasmanında Sivaslı Belediyespor'u 1-0 mağlup etti, sezona iyi başladı. Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden ve yaşadığı sorunlar nedeniyle amatöre kadar düşen Tarzan, Recep'in 57. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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