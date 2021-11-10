SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftayı puansız kapatan Menemenspor'a milli ara ilaç gibi gelecek. Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'a son dakikalarda gelen golle kaybeden ve düşme hattının bir basamak üstünde yar alan sarı-lacivertliler, bu süreyi iyi değerlendirerek avantaja çevirmek istiyor. 13. hafta müsabakasında evinde ligin son sırasına demir atan 6 puanlı Balıkesirspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi iki haftadır hasret kaldığı 3 puanı alarak risksiz bölgeye çıkmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, "Maçlarda sergilediğimiz mücadeleden memnunum. Ancak eksiklerimizin olduğu da bir gerçek. Bu süreçte çalışmalarımızı hataları tekrarlamamak adına yapacağız. Eksik oyuncularımızın da takıma katılmasıyla daha iyi olacağız" dedi. ,■ BERKE ÖZBAY

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