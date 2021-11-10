  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ne Muğla ne Söke

Ne Muğla ne Söke

BAL 9. Bölge 3. Grup’taki ikinci hafta mücadelesinde Egeliler puanları paylaştı

Ne Muğla ne Söke

10.11.2021

BAL 9. Bölge 3. Grup'ta ikinci hafta karşılaşmasında Muğlaspor, sahasında Eşin Grup Sökespor'a diş geçiremedi, puanlar paylaşıldı: 0-0. Ligin ilk haftasında Aydın BŞB deplasmanından 1 puanla dönen yeşil-beyazlılar, sahasındaki ilk maçtan da beraberlikle ayrıldı. İlk devrede iki takımın sert şutları iki kaleciyi de zorladı. Maçın ikinci devresine hızlı başlayan Sökespor atak oynasa da golü bulamadı. Ege derbisinde gol sesi çıkmadı: 0-0.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ne Muğla ne Söke haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.