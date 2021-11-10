Ne Muğla ne Söke

BAL 9. Bölge 3. Grup'ta ikinci hafta karşılaşmasında Muğlaspor, sahasında Eşin Grup Sökespor'a diş geçiremedi, puanlar paylaşıldı: 0-0. Ligin ilk haftasında Aydın BŞB deplasmanından 1 puanla dönen yeşil-beyazlılar, sahasındaki ilk maçtan da beraberlikle ayrıldı. İlk devrede iki takımın sert şutları iki kaleciyi de zorladı. Maçın ikinci devresine hızlı başlayan Sökespor atak oynasa da golü bulamadı. Ege derbisinde gol sesi çıkmadı: 0-0.

■ FERDİ YAVUZ