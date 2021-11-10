BAL 4. Bölge 3. Grup'ta 2. hafta maçında Denizli ekibi Sarayköyspor yenilenen stadında çıktığı ilk maçta Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni 1-0 yendi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Abdullah Çetin, topu filelere gönderip takımını galibiyete taşıdı: 1-0.
■ SEBAHATTİN ALP
Sarayköyspor tek golle güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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