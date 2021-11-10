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Haberler Spor Sarayköyspor tek golle güldü

Sarayköyspor tek golle güldü

Sarayköyspor tek golle güldü

10.11.2021

BAL 4. Bölge 3. Grup'ta 2. hafta maçında Denizli ekibi Sarayköyspor yenilenen stadında çıktığı ilk maçta Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni 1-0 yendi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Abdullah Çetin, topu filelere gönderip takımını galibiyete taşıdı: 1-0.

■ SEBAHATTİN ALP

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