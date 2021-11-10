TFF Ikinci Lig’de çarsamba mesaisi

TFF 2. Lig'de bugün hafta içi mesaisinde Ege ekipleri çok kritik maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, deplasmanda Ankara Demirspor ile Uşakspor da Kırşehir Belediyespor'la kapışacak. Nazilli Belediyespor ise sahasında lider Pendikspor'u ağırlayacak. Kırmızı Grup'ta da Somaspor, İstanbul deplasmanında Sarıyerspor'la, Bodrumspor da Etimesgut Belediyespor'la puan mücadelesi verecek. Ligde son 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Turgutluspor sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'yle oynayacak. Her iki grupta da karşılaşmalar saat 13.00'te başlayacak.

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