  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor TFF Ikinci Lig’de çarsamba mesaisi

TFF Ikinci Lig’de çarsamba mesaisi

TFF Ikinci Lig’de çarsamba mesaisi

10.11.2021

TFF 2. Lig'de bugün hafta içi mesaisinde Ege ekipleri çok kritik maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, deplasmanda Ankara Demirspor ile Uşakspor da Kırşehir Belediyespor'la kapışacak. Nazilli Belediyespor ise sahasında lider Pendikspor'u ağırlayacak. Kırmızı Grup'ta da Somaspor, İstanbul deplasmanında Sarıyerspor'la, Bodrumspor da Etimesgut Belediyespor'la puan mücadelesi verecek. Ligde son 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Turgutluspor sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'yle oynayacak. Her iki grupta da karşılaşmalar saat 13.00'te başlayacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF Ikinci Lig’de çarsamba mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.