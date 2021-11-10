BAL 9. Bölge 2. Grup'ta sezona evinde İzmirspor'a 3-0 mağlup olarak kötü başlangıç yapan Torbalıspor, ikinci haftada Çiğli Belediyespor'a 5-1'lik sonuçla boyun eğdi, dibe çakıldı. Torkos, 20. dakikada Bartu'nun golüne 22'de Yakup'la yanıt verdi: 1-1. Kırmızı- beyazlılar, 45+2'de Kerim, 57'de Taner, 83'te İzzet Enes ve 86'da Doğukan'ın golleriyle dağıldı: 5-1.
■ SERVET SARUN
Torbalı gurbette Çiğli’ye çarpıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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