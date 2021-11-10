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Haberler Spor Yatağanspor’a Alaçatıspor şoku

Yatağanspor’a Alaçatıspor şoku

Yatağanspor’a Alaçatıspor şoku

10.11.2021

BAL 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Yatağanspor, İzmir deplasmanında Alaçatıspor'a 3-0 mağlup oldu, ikinci haftayı puansız kapattı. İlk hafta evinde Kemalpaşaspor'u 1-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, devreyi 42. dakikada Yasin'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geride kapattı. Yatağanspor, ikinci yarıda 66 ve 85'te Yavuz Selim'in gollerine engel olamadı, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
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