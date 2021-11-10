Yunusemre fırtınası

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, Afyonkarahisar ekibi İscehisarspor'u 3-0 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Sezona 3-1'lik Hacırahmanlı galibiyetiyle başlayan mavi-beyazlılar, henüz 2. dakikada golü buldu. Bu dakikada Doğukan'la verkaça giren Habib, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 34. dakikada kaptan Salih'in soldan nefis ortasına iyi yükselen Serhat Cengiz, farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci devre savunmada hata yapmayan mavi-beyazlılar, farkı açtı. 90. dakikada Harun'un derinlemesine pasında topu önünde bulan Habib, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti, skoru belirledi: 3-0.

■ CÜNEYT HASÇELİK