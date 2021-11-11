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Haberler Spor Bravo arkas

Bravo arkas

Bravo arkas

11.11.2021

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'ya iyi başladı. İzmir ekibi CEV Kupası eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Rieker UJS Komarno takımını deplasmanda 3-1 yenerek 17 Kasım'da İzmir'de oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Çekişmeli geçen ilk seti kaybeden Arkas, ikinci setten itibaren toparlandı. Bu sette rakibini 25-20 ile geçen Arkas Spor, üçüncü çeyreği ise 25-13 gibi farklı bir skorla önde kapattı. Karşılaşmanın 4. setine de harika başlayan İzmir ekibi, rakibi karşısında peş peşe sayılar bularak seti 25-10, mücadeleyi de 3-1 kazandı, ülkeye mutlu döndü.
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