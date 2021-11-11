Bravo arkas

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'ya iyi başladı. İzmir ekibi CEV Kupası eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Rieker UJS Komarno takımını deplasmanda 3-1 yenerek 17 Kasım'da İzmir'de oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Çekişmeli geçen ilk seti kaybeden Arkas, ikinci setten itibaren toparlandı. Bu sette rakibini 25-20 ile geçen Arkas Spor, üçüncü çeyreği ise 25-13 gibi farklı bir skorla önde kapattı. Karşılaşmanın 4. setine de harika başlayan İzmir ekibi, rakibi karşısında peş peşe sayılar bularak seti 25-10, mücadeleyi de 3-1 kazandı, ülkeye mutlu döndü.

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