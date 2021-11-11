2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bucaspor 1928, deplasmanda Pazarspor'u 2-1 yenerek hayata döndü. Sarı-lacivertliler, Karadeniz deplasmanında 8. dakikada Enes ve 71. dakikada Tunç Murat'ın golleriyle 2-1 kazanıp büyük bir sevinç yaşadı.
Bucaspor 1928, Pazarspor’u maglup etti: 2-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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