  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bucaspor 1928, Pazarspor’u maglup etti: 2-1

Bucaspor 1928, Pazarspor’u maglup etti: 2-1

Bucaspor 1928, Pazarspor’u maglup etti: 2-1

11.11.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bucaspor 1928, deplasmanda Pazarspor'u 2-1 yenerek hayata döndü. Sarı-lacivertliler, Karadeniz deplasmanında 8. dakikada Enes ve 71. dakikada Tunç Murat'ın golleriyle 2-1 kazanıp büyük bir sevinç yaşadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor 1928, Pazarspor’u maglup etti: 2-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.