Burak Yılmaz için şok iddia

Türkiye A Milli Takım formasını giyen yıldız golcü Burak Yılmaz için Fransa'dan şok bir iddia gündeme geldi. Ligue 1'de Lille forması giyen tecrübeli golcünün ay-yıldızlı ekibi bırakma kararı aldığı iddia edildi. Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre Cebelitarık ve Karadağ maçları Yılmaz'ın kaderini belirleyecek. A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılamazsa 36 yaşındaki isim milli takım kariyerine nokta koyacak.

SERDAR GÜRLER TEPKİ GÖSTERDİ

Konyaspor'lu kanat oyuncusu Serdar Gürler, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmediği için tepki gösterdi. Gürler, yerine G.Saray'lı Barış Alper'in alınmasına tepki olarak bir paylaşım yaparken, "Barış kardeşim sen üstüne alma, sana saygım sonsuz. Sözüm adaletsizlere" yorumunu yaptı.