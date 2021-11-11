Fener’de Ali Koç konuşacak

Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı sezonda Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bugün konuşacak. Geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu YDK Kasım ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında eleştirilere karşı tepki olarak konuşma yapmayacağını açıklayan Başkan Koç, bugün kulüp televizyonunda saat 16.00'da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

CANLI YAYINLANACAK

Koç'un sarı-lacivertli kulübün sportif başarısızlığının yanı sıra kulübün mali tablo ve hedefleriyle ilgili bir çok soruya bugün canlı yayında yanıt vermesi bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Tanzanya ve Benin ile karşılaşacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti kafilesinde yer alan Marcel Tisserand kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

SARI-LACİVERTLİLERİ ŞAMPİYON YAPARIM!

SÜPER Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Uygun, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne göz kırparak iddialı açıklamalarda bulundu. Uygun, "Fenerbahçe'yi kötü yönetirsen taraftar ve kaliteli futbolcularla şampiyon olursun. İyi yönetirsen zaten şampiyon olursun. Çok iyi yönetirsen de uzak ara şampiyon olursun. Keyif alırsın. Esas mesele İstanbul takımlarını şampiyon yapmak değil, Anadolu'dan şampiyon çıkarmak. Onu isterim. Fener'e hoca olursam uzak ara şampiyonluk yaşarım" dedi.