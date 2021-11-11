Fethiyespor’da iki futbolcu veda etti

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk kovalayan Fethiyespor'da şok ayrılıklar yaşandı. Teknik direktör Selahattin Dinçel'in performans raporu doğrultusunda iki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 3-0'lık şok Karaköprü Belediyespor maçı sonrası Dinçel'in raporunu değerlendiren lacivert-beyazlı yönetim, Esat Bakırcı başkanlığında toplanarak orta saha oyuncuları Cemal Şener ve Turgay An'la yollarını ayırdı. 24 yaşındaki Cemal 11 maçta 374, 34 yaşındaki Turgay ise 7 maçta 96 dakika forma şansı bulmuştu. 3 sezondur lacivert-beyazlı formayı giyen Cemal Şener, sosyal medya hesabından Fethiyespor taraftarlarıyla helalleşti, "Fethiyespor sevdasına sahip çıkın. Bana hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ