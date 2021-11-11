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Haberler Spor Fethiyespor’da iki futbolcu veda etti

Fethiyespor’da iki futbolcu veda etti

Fethiyespor’da iki futbolcu veda etti

11.11.2021

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk kovalayan Fethiyespor'da şok ayrılıklar yaşandı. Teknik direktör Selahattin Dinçel'in performans raporu doğrultusunda iki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 3-0'lık şok Karaköprü Belediyespor maçı sonrası Dinçel'in raporunu değerlendiren lacivert-beyazlı yönetim, Esat Bakırcı başkanlığında toplanarak orta saha oyuncuları Cemal Şener ve Turgay An'la yollarını ayırdı. 24 yaşındaki Cemal 11 maçta 374, 34 yaşındaki Turgay ise 7 maçta 96 dakika forma şansı bulmuştu. 3 sezondur lacivert-beyazlı formayı giyen Cemal Şener, sosyal medya hesabından Fethiyespor taraftarlarıyla helalleşti, "Fethiyespor sevdasına sahip çıkın. Bana hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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