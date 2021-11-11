Kasaba takıldı

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybetmeyen Turgutluspor, evinde Adıyaman FK'yla son dakikada yediği golle berabere kaldı: 2-2.
10. dakikada konuk takım öne geçti. Mert'in ortasında Abdulkadir kafayı vurdu, top filelerle buluştu: 0-1. 44'te serbest vuruşta Nuri'nin şutunu kaleci Türker güçlükle kornere çeldi. 53'te savunmanın arkasında sarkan Burak Çoban'ı takip etmeye çalışan kaleci Türker kalesini boşalttı. Burak pasını boştaki Mutlu'ya aktardı, bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 79'da Burak Çoban kaleci Türker'in temasıyla yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 82'de atışı gole çeviren Mutlu, Kasaba'yı öne geçirdi: 2-1. 90+1. dakikada karambolde Fatih'in şutunda kaleciden seken topu Oğuzhan tamamladı, skoru belirledi: 2-2.
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