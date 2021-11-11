Nazilli fırsat tepti

2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Akhisarspor'a deplasmanda farklı yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Nazilli Belediyespor, hafta içi mesaisinde evinde lider Pendikspor'la yenişemedi: 0-0. 15. dakikada İlyas'ın orta sahadan bıraktığı arapasında defansın arkasına sarkan Mert Çapar, kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Mert'in çalımlayarak bıraktığı plasesini defans oyuncusu Çağrı çizgi üzerinden çıkarıp mutlak golü önledi. 21'de Emre'nin soldan ortasında ceza yayı üstünde topla buluşan Hasan'ın kontrol edip vurduğu şut kaleci Haydar'ı aşıp üst direği sıyırarak auta gitti. 29'da taç atışında Mert Er'in pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Mehmet Özdıraz'ın şutunda kaleci Haydar'ı aşan top üst direğe çarparak auta çıktı.

KALECİ ZEKERİYA ÇIKARDI

39. dakikada Mert Er'in geri pasıyla buluşan Onur topu kalecisine döndü. Onur'un kısa pasına yetişmeye çalışan Zekeriya'nın uzaklaştırmak için vurduğu şuta Serdar Deliktaş müdahale etti. Bir anda Pendikspor atağına dönüşen pozisyonda defans arasına atılan pasa müdahale eden Selçuk mutlak gol pozisyonunu önledi. 73'te Zahit'in sol kanattan ortasında Nazilli defansında yaşanan karambolde penaltı noktasında topa yükselerek vuran Görkem'in kafa şutunda kaleci Zekeriya'nın tokatladığı top üst direkte patladı. 90+2'de Onur'un orta sahadan bıraktığı topla buluşan Mehmet Özdıraz'ın vurduğu sert şutu kaleci Haydar iki hamlede güçlükle kontrol etti. Maç 0-0 bitti.

■ ÜMİT ÖZMEN