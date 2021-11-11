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Haberler Spor Somaspor’a Sarıyer freni

Somaspor’a Sarıyer freni

Somaspor’a Sarıyer freni

11.11.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta son üç maçını kazanan ve gözünü üst sıralara diken Somaspor, Sarıyer deplasmanında seriyi bozdu takıldı: 1-1. 7. dakikada Mehmet Bektaş'ın golüyle 1-0 geriye düşen Siyah İnciler, 54'te Mustafa'yla eşitliği sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda fırsatları harcayan Soma bir puanla yetindi.
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