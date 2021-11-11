Somaspor’a Sarıyer freni

2. Lig Kırmızı Grup'ta son üç maçını kazanan ve gözünü üst sıralara diken Somaspor, Sarıyer deplasmanında seriyi bozdu takıldı: 1-1. 7. dakikada Mehmet Bektaş'ın golüyle 1-0 geriye düşen Siyah İnciler, 54'te Mustafa'yla eşitliği sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda fırsatları harcayan Soma bir puanla yetindi.

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