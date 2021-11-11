2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde lider Pendikspor'la 0-0 berabere kalan Uşakspor, Kırşehir Belediyespor deplasmanında pes etmedi: 1-1. 27. dakikada Mert'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Aşigolar, 35'te Noyan'la dengeyi sağladı: 1-1. İkinci devrede başka gol olmadı, Uşak bir puanla yetindi.
Uşak gurbette bir puanı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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