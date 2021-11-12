Ligde coştu Avrupa’da durdu

ING Basketbol Süper Ligi’nde 7 haftada sadece 1 yenilgi alan İzmir ekibi, 2’de 2 yaparak başladığı FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki son iki maçı kaybedip düşüşe geçti

Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nde başka Avrupa'da başka bir oyun sergiliyor. Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta sadece Anadolu Efes'e yenilerek liderlik koltuğunu Fenerbahçe Beko ile paylaşan İzmir ekibi, Avrupa'da hayal kırıklığı yarattı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon kupayı finalde kaybedip bu sezon oluşturduğu iddialı kadroyla lig başında şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, Baxi Manresa önünde aldığı kritik yenilgilerle mevcutsıralamasını kaybetti. Pınar KSK, B Grubu'nda 2'de 2'yle başladığı Avrupa'da Manresa yenilgileriyle gruptaki liderlik fırsatını tepti. YENİ HEDEF İKİNCİLİK

Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında ilk sırada yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımı sıralamasında hafta başında yayınlanan listede 7.liğe kadar geriledi. Grubunda liderlik şansını yitirdikten sonra Play-In etabında avantaj elde edebilmek için ikinci sırayı almaya çalışacak Kaf-Kaf, son 2 maç öncesi 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci durumda bulunuyor. İkincilik ve üçüncülük yarışı veren Jerusalem ile Stal Ostrow'un da birer galibiyetleri var. Karşıyaka, kalan maçlarını bu iki rakibiyle oynayacak.