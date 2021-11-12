Milli maç kapalı gişe

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Kritik mücadelenin bilet satışı dün sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, stadyum kapasitesinin %100'ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

KAPASİTE 17 BİN 156 KİŞİ

MÜCADELEYE ev sahipliği yapacak Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 17 bin 156 kişi yarın ayyıldızlı ekibe destek vermek için tribünde yerini alacak. TFF, açıklamasında biletleri tüketerek milli takıma destek veren futbolseverlere de teşekkür mesajı yayınladı. Bu arada yarınki Cebelitarık maçının hakemi belli oldu. 20.00'de başlayacak maçı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek.