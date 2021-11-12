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Haberler Spor Nazilli Belediye’nin canı çok sıkıldı

Nazilli Belediye’nin canı çok sıkıldı

Nazilli Belediye’nin canı çok sıkıldı

12.11.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Pendikspor'la golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, üst sıralara tırmanma şansını tepti. Geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'a 4-0 mağlup olarak Play-Off hattından çıkan siyah-beyazlılar, üst üste kaybedilen puanlara yandı. Teknik direktör Kadir Kar, Pendikspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Nazilli Belediyespor'da, Pendikspor'la oynanan müsabakada sakatlanan Ebu Sıddık Çelik'ten kötü haber geldi. Oyuna sonradan dahil olan ve Pendikli Görkem Bitin ile girdiği pozisyonda yere yığılan Çelik'in burnunun kırıldığı tespit edildi.
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