Aydın BŞB çıkış arıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1, Fenerbahçe Opet'e (D) 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün evinde Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak dokuzuncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 8 karşılaşmada 2 galibiyet alan Aydın temsilcisi 11'inci sırada, 1 galibiyeti bulunan Karayolları ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.