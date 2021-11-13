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Haberler Spor Aydın BŞB çıkış arıyor

Aydın BŞB çıkış arıyor

Aydın BŞB çıkış arıyor

13.11.2021

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1, Fenerbahçe Opet'e (D) 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün evinde Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak dokuzuncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 8 karşılaşmada 2 galibiyet alan Aydın temsilcisi 11'inci sırada, 1 galibiyeti bulunan Karayolları ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.

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