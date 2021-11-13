Balıkesirspor’da Bulak dönemi

SPOR Toto Birinci Lig'in Egeli temsilcilerinde Balıkesirspor'da Başkan Özgür Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni teknik direktörü duyurdu. Teknik direktör İsmet Kamak'ın istifasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, aradığı ismi buldu. Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Giray Bulak'ın da içinde olduğu bir fotoğraf yayınladı. Başkan Özgür Yılmaz, "Büyük Balıkesirspor ailemize ve camiamıza hayırlı olsun" notuyla Giray Bulak'ı duyurmuş oldu. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.