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Haberler Spor Bodrumspor Van’ı gözüne kestirdi

Bodrumspor Van’ı gözüne kestirdi

Bodrumspor Van’ı gözüne kestirdi

13.11.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Bodrumspor, deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Yarın dışarıda Vanspor'un konuğu olacak Ege ekibi, Sivas Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor ile golsüz 0-0 berabere kalırken, İstanbul deplasmanında ise Sarıyer'i 2-1 yendi. Daha önce Vanspor ile de 4 kez karşılaşan Bodrumspor bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Play-Off hattı içinde yer alan rakipleriyle çok zor bir maç oynayacaklarını söyledi. Teknik direktör Taşdemir, "Yukarıdan kopmamamız için Vanspor'u kendi evinde yenmemiz gerekiyor. Bunu da başaracak gücümüz var" şeklinde konuştu.

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