TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Bodrumspor, deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Yarın dışarıda Vanspor'un konuğu olacak Ege ekibi, Sivas Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor ile golsüz 0-0 berabere kalırken, İstanbul deplasmanında ise Sarıyer'i 2-1 yendi. Daha önce Vanspor ile de 4 kez karşılaşan Bodrumspor bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Play-Off hattı içinde yer alan rakipleriyle çok zor bir maç oynayacaklarını söyledi. Teknik direktör Taşdemir, "Yukarıdan kopmamamız için Vanspor'u kendi evinde yenmemiz gerekiyor. Bunu da başaracak gücümüz var" şeklinde konuştu.
Bodrumspor Van’ı gözüne kestirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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