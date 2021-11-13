Bucaspor 1928 seri peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan, son olarak deplasmanda Pazarspor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, Amedspor'a bileniyor. Geçen hafta aldığı galibiyetle 11. sıradan 6. sıraya yükselerek Play-Off hattına yaklaşan İzmir temsilcisi, 23 puanla zirvede bulunan Pendik'le arasındaki puan farkını 7'ye indirdi.

AMED ENGELİNİ GEÇMEK İSTİYOR

Üç haftalık galibiyet hasretinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler yarın evinde oynayacağı karşılaşmada Diyarbakır temsilcisi Amedspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Cihan Erdil, Pazarspor galibiyetinin futbolculara iyi geldiğini ve devamının geleceğini de söyledi. Taraftarların kendisine de kısa sürede sahip çıktığını da belirten teknik direktör Erdil, "Amed'i yenerek çıkışımız sürecek. Taraftarlarımız bize daha fazla destek versin" şeklinde konuştu.

■ BERKE ÖZBAY