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Haberler Spor Fethiye’de Dinçel çok iddialı konustu

Fethiye’de Dinçel çok iddialı konustu

Fethiye’de Dinçel çok iddialı konustu

13.11.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta liderliğini sürdüren Fethiyespor'da geçtiğimiz hafta sonu alınan Karbel Karaköprü yenilgisinin yaraları sarıldı ve gözler yarın iç sahada Çankaya FK ile oynanacak maça çevrildi. Karaköprü yenilgisinin talihsizlik olduğunu bu kez Çankaya FK'yı yenerek tekrar yükselişe geçeceklerini belirten teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Grupta takımlar arasında bir güç dengesizliği var. Ben bunları iyi, orta ve kötü performanslı takımlar olarak değerlendiriyorum. Fethiyespor, bu grubun en iddialı ve en iyi takımıdır. Bana göre camiasıyla ve şehriyle bütünleşmiş bir takımdır. Bu performans ile geldiğimiz nokta sezon sonuna kadar devam ederek korunacaktır" dedi.

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