Kuşadasıspor evinde Mekik ise dışarıda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün iki Ege ekibi kritik karşılaşmalara çıkacak. Geçen hafta deplasmanda uzatmada yediği golle 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek dış sahada üst üste 3. yenilgisini alan ve Play-Off hattındaki yerini kaybeden Kuşadasıspor, evinde düşme hattındaki 8 puanlı Hacettepespor'la kozlarını paylaşacak. Maç Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Turgut Doğan Şahin ve Galip Güzel forma giyemeyecek. Grupta oynadığı 11 maçta 4 beraberlik, 7 yenilgi alan ve 4 puanla düşme hattında son sırada yer alan Kızılcabölükspor Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya konuk olacak. iki karşılaşmada saat 13.00'te başlayacak.