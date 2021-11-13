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Haberler Spor Kuşadasıspor evinde Mekik ise dışarıda

Kuşadasıspor evinde Mekik ise dışarıda

Kuşadasıspor evinde Mekik ise dışarıda

13.11.2021

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün iki Ege ekibi kritik karşılaşmalara çıkacak. Geçen hafta deplasmanda uzatmada yediği golle 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek dış sahada üst üste 3. yenilgisini alan ve Play-Off hattındaki yerini kaybeden Kuşadasıspor, evinde düşme hattındaki 8 puanlı Hacettepespor'la kozlarını paylaşacak. Maç Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Turgut Doğan Şahin ve Galip Güzel forma giyemeyecek. Grupta oynadığı 11 maçta 4 beraberlik, 7 yenilgi alan ve 4 puanla düşme hattında son sırada yer alan Kızılcabölükspor Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya konuk olacak. iki karşılaşmada saat 13.00'te başlayacak.

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