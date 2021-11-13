Rakip Afyon Bld

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak puan tablosunda dibe demir atan Aliağa Petkimspor, bugün Afyon Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Afyon ekibi 2 galibiyetle Petkim'in bir üst basamağında yer alıyor.
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