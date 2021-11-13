  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Türkiye Kupası’nın programı belli oldu

Türkiye Kupası’nın programı belli oldu

Türkiye Kupası’nın programı belli oldu

13.11.2021

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Ege'den 10 takımın mücadele edeceği kupada maçlar 30 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupada Süper Lig ekibi Altay ve 1. Lig temsilcisi Manisa FK arasındaki Ege derbisi 30 Kasım Salı saat 15.00'te Doğanlar Stadı'nda oynanacak. Egelilerin maç programı ise şöyle:

30 KASIM SALI:
Başakşehir-Bodrumspor (17.00), 1 ARALIK ÇARŞAMBA: Altınordu-68 Aksaray (14.00), Samsun-Uşakspor (14.00), Denizlispor- Ağrı 1970 (14.00),

2 ARALIK PERŞEMBE:
Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon (14.00), Ankaragücü- Nazilli Bld (15.00), Yeni Malatya-Akhisar (15.00), Göztepe-Kahta 02 (17.00).

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Kupası’nın programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.