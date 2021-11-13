Türkiye Kupası’nın programı belli oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Ege'den 10 takımın mücadele edeceği kupada maçlar 30 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupada Süper Lig ekibi Altay ve 1. Lig temsilcisi Manisa FK arasındaki Ege derbisi 30 Kasım Salı saat 15.00'te Doğanlar Stadı'nda oynanacak. Egelilerin maç programı ise şöyle:



30 KASIM SALI:

Başakşehir-Bodrumspor (17.00), 1 ARALIK ÇARŞAMBA: Altınordu-68 Aksaray (14.00), Samsun-Uşakspor (14.00), Denizlispor- Ağrı 1970 (14.00),



2 ARALIK PERŞEMBE:

Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon (14.00), Ankaragücü- Nazilli Bld (15.00), Yeni Malatya-Akhisar (15.00), Göztepe-Kahta 02 (17.00).