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Haberler Spor Arkas evinde Altekma dışarıda

Arkas evinde Altekma dışarıda

Arkas evinde Altekma dışarıda

14.11.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün iki İzmir temsilcisi kritik maçlara çıkacak. İlk 4 maçını kazandıktan sonra Galatasaray HDI Sigorta (D), Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'a (D) yenilerek düşüşe geçen Arkas Spor evinde Yeni Kızıltepespor karşısında çıkış arayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 13 puanla 5. sırada yer alan mavi-beyazlılar, kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 11 puanlı 8. basamaktaki Mardin temsilcisini yenerek moral bulmak istiyor.

Ligde galibiyeti bulunmayan Altekma ise 14.00'te bir sıra üstünde yer alan Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak.

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