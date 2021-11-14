Aydın BŞB, Karayolları’nı geçti

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB, evinde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti, 3. galibiyetini alıp 10 puana ulaştı. Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçta Ezgi, Szakmary, Ergül ve Emine'nin sayılarıyla setin sonunu iyi oynayan Aydın'ın Sultanları, seti 25-21 kazanıp 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Güldeniz ve Ezgi'yle etkili olan mavi-beyazlılar, ikinci seti de 28-18 kazanıp, skoru 2-0'a taşıdı. Üçüncü sete de Szakmary, Ezgi ve Güldeniz'in etkili oyunuyla başlayan Aydın'ın Sultanları, teknik molayı 12-10 galip geçti. Aydın BŞB, son bölümde geriye düşse de hata yapmadı, bu seti de 25-22 aldı, salondan 3-0 galip ayrıldı. Aydın BŞB, maçın bitiminde sevinç yaşadı.

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