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Haberler Spor Balıkesir’de Bulak imzaladı

Balıkesir’de Bulak imzaladı

Balıkesir’de Bulak imzaladı

14.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçını kaybeden ve dibe çakılıp kalan Balıkesirspor'da, teknik direktör İsmet Kamak'ın 2-1'lik Adanaspor yenilgisi sonrası istifa etmesinin ardından teknik adam arayışlarına hız veren yönetim, tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile anlaştı. Daha önce 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Balıkesirspor'da göreve başlayan ve takımın başında 1.5 sezon kalan 63 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Giray Bulak, 57 maça çıkmıştı. Bu arada Bal-Kes'te geçtiğimiz sezon U-19 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Peter Ambrose'nin lisansı çıktı. Bir ay kadar altyapıda oynadıktan sonra futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalanabilecek.
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