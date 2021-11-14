Çok yetenekli oyuncular var

Juventus'un Transfer Departman Koordinatörü Marco Ottolini, Türk futbolunda son yıllarda yetişen genç oyuncuları da yakından takip ettiğini dile getirdi. Ottolini, "En son Türkiye U19 Milli Takımı'nın maçını seyrettim. Çok yetenekli oyuncularınız var. Avrupa'daki takımların bir çoğu da Altınordu'nun akademiye verdiği önemi biliyor. Son yıllarda biz de alt yapıya büyük yatırımlar yaptık. Akademimizden yetişen oyuncular iyi seviyeye erişirse Juventus A Takımı'na alıyoruz" dedi.
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