Ege’de hafta sonu söleni

TFF 2. Lig'de bugün kritik maçlar oynanacak. Kırmızı Grup'ta Somaspor evinde Çorum FK ile karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçta Mehmet Ali Özer görev yapacak. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Turgutluspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'un rakibi olacak. Zafer Stadı'ndaki mücadelede İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Bodrumspor, Silahtaroğlu Vanspor'la kapışacak. Van Atatürk Stadı'ndaki maçı Selim Özen yönetecek.

DERBİ NEFESLERİ KESECEK

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ise son 2 maçını kazanamayan Uşakspor ve Nazilli Bld. Ege derbisinde karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakada Tarık Gürdal görev alacak. Ankara Demir'e yenilerek üst sıralara tırmanma fırsatını kaçıran Akhisarspor da Yusuf Aydın'ın düdük çalacağı maçta evinde Eskişehir önünde telafi arayacak. Karşılaşmalar saat 13.00'te başlayacak.