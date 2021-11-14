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Haberler Spor Kızılcabölük sonunu getiremedi

Kızılcabölük sonunu getiremedi

Kızılcabölük sonunu getiremedi

14.11.2021

3. Lig 2. Grup'ta son sırada yer alan Kızılcabölükspor, 2-0 öne geçtiği maçta Beyoğlu Yeniçarşı FK'yla 2-2 berabere kalıp, galibiyet hasretine son veremedi. 3. dakikada Furkan Şamil ve 31. dakikada Mehmet Kaan'ın golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Mekik, 6 dakikada iki gol yedi. 36'da Muhammet, 42'de Ergun Cengiz'in gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar, bir puanla yetindi.
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