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Kuşadası dört dörtlük

Aydın ekibi, 3. Lig 2. Grup’ta sahasında Hacettepe’yi Eren, Murat (2) ve Yiğit’in golleriyle 4-1 yenerek 3. sıraya çıktı

Kuşadası dört dörtlük

14.11.2021

TFF 3. Lig 2. Grub'un 12. hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde Hacettepe Spor'u 4-1 mağlup etti. Kuşadasıspor maçın 32. dakikasında Eren'le öne geçerken, konuk Hacettepe Spor, 36'da Seyit Ali'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. 61'de Murat, Kuşadasıspor'u 2-1 öne geçirdi. Yiğit, 73'te kazanılan penaltıyı gole çevirdi, fark ikiye çıktı: 3-1.

3. SIRAYA ÇIKTI
MAÇTA son sözü 87'de Murat söyledi: 4-1. Kuşadasıspor bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve zirve yarışında 3. sıraya çıktı.

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