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Haberler Spor Manisa Futbol’da Orgill sıkıntısı

Manisa Futbol’da Orgill sıkıntısı

Samsunspor maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu 2 hafta cezalı

Manisa Futbol’da Orgill sıkıntısı

14.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de milli aranın ardından sahasında 6 puanlık karşılaşmada Altınordu'yu ağırlayacak Manisa Futbol Kulübü'nde, Orgill sıkıntısı yaşanıyor. Samsunspor maçında rakibine tokat atıp kırmızı kart gören ve PFDK'dan iki maç ceza alan Jamaikalı golcünün yokluğu teknik patron Turgay Altay'ı kara kara düşündürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Orgill'e para cezası vereceği öğrenildi. Orgill, kritik Altınordu ve Balıkesirspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
Manisa FK'da, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Erhan Kara, Kubilay Aktaş ve Nizamettin Çalışkan ceza sınırında bulunuyor. Bu isimlerden biri Altınordu maçında sarı kart görürse Balıkesir mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
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