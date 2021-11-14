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Haberler Spor Petkim Afyon deplasmanında dağıldı

Petkim Afyon deplasmanında dağıldı

Son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir ekibi, Afyon’a da yenildi

Petkim Afyon deplasmanında dağıldı

14.11.2021

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Afyon Bld'ye 91-70 yenildi. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi bir kez daha umduğunu bulamadı. Petkimspor maçın ilk bölümüne kötü başladı. İzmir ekibi, Buckner'in sayılarına karşılık veremedi ve ilk periyodu 20-8 kaybetti. İkinci periyotta ise yine beklentilerin altında kalan Petkim devreyi de 47-27 yenik kapattı.

SHORTER VE BUCKNER FARK YARATTI
Üçüncü periyota da istediği gibi başlayamayan, savunmada zorlanan ve basit top kayıpları yapan Petkimspor, bu periyotu da 19 sayı farkla 69-50 mağlup geçti. Oyunun 4. periyotunda da sadece 20 sayı üretebilen İzmir ekibi, ev sahibinden Shorter ve Buckner'in sayılarına karşılık vermekte zorlandı. Petkimspor, karşılaşmayı 91-70 kaybetti.

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