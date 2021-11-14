ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 6 galibiyetle Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaşan Pınar Karşıyaka, bugün evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda yeni transfer Alex Tyus, ligde ilk kez forma giyecek. Kaptan Semih Erden'in ise sakatlığı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise hafta içinde İspanya deplasmanında Baxi Manresa'ya farklı mağlup olarak liderlik şansını tepmişti. Kaf-Kaf'ın rakibi Beşiktaş, bu sezon 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
DENİZLİ'YE SERT RAKİP
YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ise tarihinde ilk kez Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak.
Pınar Karşıyaka’nın konuğu Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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