  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar Karşıyaka’nın konuğu Beşiktaş

Pınar Karşıyaka’nın konuğu Beşiktaş

Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaşan İzmir ekibi rakibiyle saat 13.00’te evinde kapışacak

Pınar Karşıyaka’nın konuğu Beşiktaş

14.11.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 6 galibiyetle Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaşan Pınar Karşıyaka, bugün evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda yeni transfer Alex Tyus, ligde ilk kez forma giyecek. Kaptan Semih Erden'in ise sakatlığı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise hafta içinde İspanya deplasmanında Baxi Manresa'ya farklı mağlup olarak liderlik şansını tepmişti. Kaf-Kaf'ın rakibi Beşiktaş, bu sezon 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

DENİZLİ'YE SERT RAKİP
YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ise tarihinde ilk kez Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar Karşıyaka’nın konuğu Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.