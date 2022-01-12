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Haberler Spor Avustralya Açık’ta Cem Ilkel ve Çelikbilek elendi

Avustralya Açık’ta Cem Ilkel ve Çelikbilek elendi

12.1.2022

Avustralya Açık’ta Cem Ilkel ve Çelikbilek elendi
SEZONUN ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli tenisçiler Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek rakiplerine yenilerek elendi. Elemelerin ikinci gününde korta çıkan milli tenisçiler elemenin ilk turunda 166. sırada yer alan Fransız Enzo Couacaud ile karşılaşan klasmanın 154. basamağındaki Cem İlkel, rakibine 3-6, 7-6 ve 6-4 kaybettiği setlerle 2-1 yenilerek elendi. Klasmanın 164. sırasında yer alan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek de elemelerin ilk turunda karşılaştığı klasmanın 141. basamağında bulunan Amerikalı Ernesto Escobedo'ya karşı iki seti de 6-4 kaybederek 2-0 yenildi ve elendi.