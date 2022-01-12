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Haberler Spor Aydın BŞB kupada Fenerbahçe önünde

Aydın BŞB kupada Fenerbahçe önünde

12.1.2022

Aydın BŞB kupada Fenerbahçe önünde
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün lider Fenerbahçe Opet ile deplasmanda Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesine çıkacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı FB TV ve TVF Voleybol TV yayınlayacak. Kupada C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale kalan Aydın'ın Sultanları, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.