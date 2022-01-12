Bucaspor 1928 kaleci Murat’la imzaladı

Sarı-lacivertliler son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen kaleci Murat Demir'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bucaspor'a hoşgeldin Murat Demir. Şanlıurfaspor'dan transfer ettiğimiz 1995 doğumlu kaleci Murat Demir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.



İzmir ekibi kiralıktan dönen oyuncusu Selahattin Seyhun'un ise 3'üncü Lig ekiplerinden Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiralandığını duyurdu. Bucaspor'da altyapıdan profesyonem yapılan Arda Usluoğlu da A takımla antrenmanlara başladı.

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