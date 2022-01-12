Haydi KAF-KAF

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmaya çalışan Pınar Karşıyaka, Play-In etabındaki ilk maçta bugün İspanya deplasmanında Lenovo Tenerife ile karşılaşacak. Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'nda Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu grup aşamasına kalacağı eşleşmenin ikinci maçı 18 Ocak Salı günü İzmir'de, gerekirse 3. maç ise 20 Ocak Perşembe yine Tenerife'de oynanacak.

AVANTAJ SAĞLAMAYA ÇALIŞACAK

Eşleşmeyi geçecek ekip, son 16 turunda Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Play-In etabındaki SIG Strasbourg (Fransa)- PAOK (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle L Grubu'nda mücadele edecek. Tenerife, ligde A Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Geçen sezon final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde saha dezavantajına rağmen turu geçip yoluna devam etmek isteyen Pınar Karşıyaka'da 2 müsabakadır sakatlığı nedeniyle oynamayan yıldız sporcu M'Baye'nin forma giymesi bekleniyor.

HEDEFİMİZ ÇOK BÜYÜK

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, bugün Lenovo Tenerife ile çok zor bir maç oynayacaklarını söyledi. Karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirten Ufuk Sarıca, "Umuyorum bu eleme turunu geçerek gruplara kalacağız ve geçen seneki gibi daha iyi yerlere çıkacağız. Karşıyaka'nın hedefleri her zaman çok büyüktür. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz" diye konuştu.