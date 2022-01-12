Manisa FK iş bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, devre arasındaki ikinci transferine imza attı. Önceki gün Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'a 1.5 yıllık imza attıran siyahbeyazlılar, ikinci takviyesini de yine Süper Lig ekibi Altay'dan yaptı. Manisa FK, geçen sezon Akhisarspor'dan geldiği Altay formasıyla Play-Off'ta şampiyonluk yakalayan ve Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 33 yaşındaki sol açık Erhan Çelenk'e de imza attırdı. Daha önce Akhisar forması altında Süper Lig'de 38 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergileyen Erhan, dün kulüpte 1.5 senelik sözleşme imzaladı.

7 GOL VE 7 ASİST

Erhan Çelenk, geçen sezon 1. Lig'de Altay formasıyla 33 maça çıktı, 2202 dakika sahada kaldı, 7 gol attı, 7 de asist yaptı, şampiyonlukta pay sahibi oldu. 1989 Trabzon doğumlu hücum oyuncusu, A.Sebat altyapısında futbola başladı, A takıma çıktı, sırasıyla Kahramanmaraş, Darıca Gençlerbirliği, Erzurumspor BŞB, Gazişehir FK ve Akhisarspor formalarını terletti. Tecrübeli oyuncu Erhan, kariyerinde 27 maça çıkı, 66 gol attı, 27 de asist yaptı

MARCO PAİXAO GÜN SAYIYOR

Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Altay'dan yıldız golcü Marco Paixao'nun da işini bitirdi. Alacakları nedeniyle kulübü Altay'ı TFF'ye veren Portekizli oyuncunun, bu hafta Manisa'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Altaylı taraftarların 'Marco Paşa' lakabını taktığı 38 yaşındaki forvet, bu sezon kupada 3 maçta 3 gol attı, ligde 17 maçta 1 kez fileleri sarstı. Polonya ekibi Lechia Gdansk'tan 2018-2019'da Altay'a transfer edilen Paixao, 3 sene üst üste gol krallığı yaşadı, ilk senesinde 33 maçta 29, ikinci sezonunda 35 maçta 23, geçen yıl da 36 maçta 25 gol kaydetti.

■ ÜMİT YÖNEY