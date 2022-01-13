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Haberler Spor Adnan Menderes hedefi 12’den vurdu

Adnan Menderes hedefi 12’den vurdu

13.1.2022

Adnan Menderes hedefi 12’den vurdu
ADNAN Menderes Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Topluluğu Denizli'de katıldığı yarışmadan başarıyla döndü. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Geleneksel Okçuluk Topluluğu, Denizli'de düzenlenen 7. Kazıkbeli Geleneksel Okçuluk Müsabakası'nda ADÜ'yü temsil etti. Müsabakanın kadınlar kategorisinde ADÜ öğrencisi Melek Akdaş 3. olurken, takımlar yarışmasında ADÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu yarı final oynama başarısı gösterdi. ADÜ'den yapılan açıklamada, "Yarışmada öğrencilerimiz, Beyza Başaran, Melek Akdaş, Emin Öztürk, Şerafettin Urkan ve İbrahim Bardakçı yer aldı. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi.