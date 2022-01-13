Konyaspor’dan örnek davranış

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Konyaspor camiası yaşanan olayın şokunu henüz üstünden atamazken yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren Konyaspor'da 6 numaralı forma artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENDİ

Sosyal medyada taraftarlar kulübe tebrik mesajları yağdırdı. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca Ahmet Çalık'ın ismini tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Bu arada federasyon, Konyaspor ile Başakşehir arasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ileri tarihe erteledi.