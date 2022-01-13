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Haberler Spor Salihli’nin gençleri Manisa şampiyonu

Salihli’nin gençleri Manisa şampiyonu

13.1.2022

Salihli’nin gençleri Manisa şampiyonu
MANİSA Genç Kızlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Salihli Belediyespor, sezonun son maçında Seramiksan'ı 3-1 yenerek Manisa Şampiyonu olmayı başardı. Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Salihli'nin Genç Sultanları, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk seti 25-20 aldı. Seramiksan, ikinci seti 25-20 kazanıp durumu eşitledi. Yeşil-beyazlılar, üçüncü seti 25-20 ve dördüncü seti 25-14 alarak 3-1'lik skorla il birinciliğine uzandı. Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi'nde A Grubu'nda rakipleri Manisa BŞB, Yunusemre Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ve Soma Ilgazspor'u sollayan Salihli'nin Genç Sultanları, antrenörler Hasan Gören, Merve Ateş ve Aleyna Çevik ile birlikte şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Salihli Belediyespor, topladığı 9 puanla grup maçlarına yükseldi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa şampiyonu olan voleybolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.